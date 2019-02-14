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Канадец нарисовал в небе Пикачу и знак Бэтмена при помощи дрона 

РИА Новости + ещё 1 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Канадец Рассел Климас при помощи беспилотника нарисовал в ночном небе огромные символы и картины, в том числе лицо покемона Пикачу, знак Бэтмена и гигантский куб, сообщает Daily Mail.
Художник использовал специальный осветительный прибор, который крепится к дронам и помогает создать белые полосы света в небе.
На кадрах, которые сделал Рассел, видно, что он создавал картинки в реальном времени. По его словам, изображения можно рисовать из нескольких точек или из сотен и даже тысяч, при этом его рекорд — 633 точки.
Одной из самых сложных фигур, по мнению автора, стал Пикачу: "Создавая этот рисунок, состоящий из прерывающихся линий, мне приходилось прикрывать и открывать объектив".
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