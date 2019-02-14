Дерзкая крыса «подрезала» саночников

Любители зимних забав катались на санках с горки в городе Виктория (провинция Британская Колумбия, Канада). Внезапная на накатанную поверхность горки выскочила крыса. Сначала грызун проскочил под рукой человека, сидящего на санках и ударился о соседние сани. Отскочив от них, крыса бросилась вниз по горке, распугивая саночников и провоцируя визги среди стоящих у горки людей. После забега грызун умчался восвояси, а слегка перепуганные саночники продолжили спуск. Ролик, снятый одним из участников спуска, восхитил пользователей Сети, а некоторые комментаторы отметили, что для них стало открытием, что крысы живут в заснеженных районах.