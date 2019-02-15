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Мужчина продал свою неудавшуюся жизнь за $305 000 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Wikipedia
Часто люди недовольны своей жизнью и признаются, что с удовольствием поменялись бы ею с кем-то еще. Австралиец Йен Ашер пошел дальше и решил свою жизнь продать, чтобы иметь возможность начать новую. Это кажется невероятным, но безумная идея мужчины увенчалась успехом.
Собственная жизнь казалась Йену скучной и однообразной, бесконечный «день сурка» продавца ковров в небольшом магазине трудно было назвать интересной. Последней каплей стал разрушившийся брак. От Ашера ушла жена, и мужчина погрузился в депрессию. Жизнь потеряла для мужчины смысл и он принял решение выставить ее на аукционе eBay.
Йен объявил, что больше не нуждается в своей жизни, готов ее продать и назначил стартовую цену в 1 доллар. В необычный «лот» вошли дом Ашера, автомобиль, парашютное снаряжение и все остальные его личные вещи. Кроме того, Йен готов был познакомить покупателя со всем своими друзьями, родственниками и уступить ему свое рабочее место. Себе австралиец оставил только паспорт и написанный список целей, которые планировал осуществить в своей новой жизни.
Через неделю стоимость лота «Жизнь Йена Ашера» составила 305 000 долларов. Мужчина получил деньги, попрощался со своей старой жизнью и приступил к осуществлению планов из своего списка.
Йен признался, что ему всегда хотелось путешествовать, но в «прошлой жизни» у него не было на это денег. Теперь же австралиец решил осуществить свою мечту. В течение нескольких лет он путешествовал по миру, описывая свои приключения в блоге, у которого появилась масса поклонников. Кроме того Ашер снялся в небольшом фильме, купил себе остров и встретил настоящую любовь.
О своей прежней жизни неудачника австралиец предпочитает не вспоминать, но надеется, что она пришлась по вкусу тому, кто ее купил.
Комментарии
Безумный мир , eBay
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