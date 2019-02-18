Слон швырнул фотомодель в воду

Слоны отличаются от других животных развитым интеллектом. Учёные уверены, что словам не чужды эмоции и альтруизм: животные часто помогают людям выполнять сложную работу по собственной инициативе. Но иногда даже этих добродушных гигантов можно вывести из себя. Так произошло с девушкой, которая решила устроить фотосессию со слоном в воде. Красавица в купальнике взобралась на хобот слона и поначалу всё шло по плану: слон поднял девушку в воздух. Но потом он внезапно изменил решение и резко забросил хобот назад, отчего девушка улетела в воду, перекувыркнувшись через голову. Владелец животного предположил, что девушка почему-то не понравилась слону, поэтому он и избавился от неё.