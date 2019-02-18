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Драконы Комодо подрались на глазах людей 

Рамблер 6 часов назад
Схватку двух гигантских комодских варанов сняли очевидцы. Рептилии сцепились во время турнира, который проходил в Индонезии. Каждый варан был около двух метров в длину и весил примерно по 80 килограммов. На сегодняшний день комодские драконы — самые крупные рептилии на Земле, они могут вырастать до 3 метров в длину. В природе вараны обычно ведут одиночный образ жизни, с сородичами они сталкиваются лишь в периоды размножения или во время кормёжки. Считается, что естественных врагов у этих рептилий нет, им угрожает только человек. На воле комодские гиганты могут прожить полвека, но вот в искусственных условиях они редко доживают даже до 25 лет.
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