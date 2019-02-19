Девушка превратила свою жизнь в зоопарк из «Властелина колец»

Посмотреть эту публикацию в Instagram The adventures of Bri! #pig#pigs #piggy #piglet #piggie#pigsofig#minipig#pigstagram#pigstagram#pigsofinstagram#minipig#instacute Публикация от Adri (@adrirachelle) 9 Июл 2018 в 12:17 PDT Надо отметить, что с Рэйчел живут не только кошки, собаки, мини-пиги, свиньи, попугаи, грызуны и рептилии. Во дворе девушки живет крупный рогатый скот. Помимо лошадей, мулов и коз можно встретить ламу. Питон и четыре павлина тоже живут вместе с Адри. Главными обитателями дома Рэйчел являются свиньи. Они живут во дворе и в задней части дома. Всего их 22.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #photobomb #alpacasofinstagram#alpaca#alpacas#alpacalove#alpacalovers#farmlife#farm#farmher#countrylife#ranch#animals#instagood#instacute#cuteanimals Публикация от Adri (@adrirachelle) 3 Ноя 2018 в 8:48 PDT Около 80% всех питомцев носят имена персонажей из знаменитого произведения Дж. Р. Р. Толкина "Властелин Колец". Девушка признается, что постепенно имена для животных начинают заканчиваться.

Рэйчел тратит около 10 тысяч долларов в год на услуги ветеринаров и на еду для животных. Для кормления рептилий и питона требуются мыши, тараканы, сверчки и черви. Также она потратила еще 10 тысяч долларов на ремонт, чтобы все животные чувствовали себя комфортно. Дом оборудован камерами для слежки за всеми животными сразу.

"Я думаю, что для любого нормального человека было бы тяжело содержать такое количество животных, но мне не сложно ухаживать за ними. Можно сказать, я настолько привыкла, что не могу уже жить без этого. Для меня большое удовольствие ухаживать за всеми животными, а еще я могу приютить тех четвероногих, которых оставили на улице", — добавила она.

Адри научилась быстро справляться с работой по дому. Кормление всех животных занимает 40 минут в день, а на уборку вольеров и клеток уходит полчаса.