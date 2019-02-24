Женщина из Индонезии ест мыло на камеру

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Женщина из Индонезии дегустирует мыло на камеру 

Рамблер 11 часов назад
Хосик Ассифа стала звездой Инстаграма благодаря необычному увлечению. Она делает видеообзоры на мыло. На записях девушка открывает обертку, смачивает кусок мыла водой и увлеченно дегустирует.
Два года назад 21-летняя Хосик начала есть мыло, когда ждала ребенка. Казалось бы, после рождения ребенка пристрастие девушки к мылу должно было пройти, но она не смогла остановиться. Она уверяет, что поедание мыла никак не повредило здоровью как ребенка, так и самой Хосик.
Сначала она стеснялась своего увлечения, но потом приняла его и даже начала выставлять видео с дегустацией мыла в социальные сети. Видео стали вирусными.
Пользователи сети также начали задаваться вопросом, действительно ли поедание мыла разных марок безвредно для здоровья девушки. Однако медики успокоили их, сказав, что мыло чаще всего абсолютно нетоксично и не может привести к серьезному отравлению. Однако в больших количествах его лучше не поглощать, так как это может нарушить работу пищеварительного тракта.
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Безумный мир , Видео
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