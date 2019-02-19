Полиция разгромила художественную выставку, перепутав манекен с трупом

Курьезный случай произошел в одной из художественных галерей Лондона. Полиция, прибывшая на вызов по поводу «трупа», обнаружила манекен. Инцидент попал на видео, сообщает американское информационное агентство UPI.

К правоохранителям и медикам ночью поступил вызов, что возле стеклянных дверей галереи лежит мертвый человек. Полицейские ворвались в здание, разбив двери, но обнаружили манекен. При этом он был частью инсталляции, к тому же везде были вывески, что проводится выставка.

По словам организаторов выставки, их никто не уведомил о произошедшем. Утром они нашли разбитые стекла и выбитые двери, а также записку от полиции.

«Полиция взломала вход, разбив окна из-за звонков очевидцев о мертвом теле в здании», — пояснялась в документе.

Организаторов выставки, в свою очередь, попросили связаться с правоохранителями, если возникнут проблемы по поводу этого инцидента.

Подобный случай произошел в 2016 году в Голландии. В Амстердаме полиция выломала дверь в квартиру к оперному певцу, приняв его репетицию за крики о помощи. Сосед исполнителя посчитал, что происходит домашнее насилие и позвонил правоохранителям.