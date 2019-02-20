Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Еноты поселились в метрополитене в Бруклине 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: @SenatorPersaud
Сенатор американского штата Нью-Йорк Роксана Персо опубликовала в Тwitter фотографию, на которой еноты буквально захватывают станцию ​​метро Бруклина. Сенатора штата потребовала от служб метрополитена избавиться от животных, которые заполонили подземку.
«Мои избиратели сообщают, что нередко видят их на станции», — заявила Роксана Персо на слушании по транспортному бюджету 19 февраля и попросила чиновников принять меры.
@SenatorPersaud
Позже политик в интервью «Post» отметила, что проблема усугубилась из-за затянувшегося строительства улиц и канализации и в течение последних нескольких месяцев ей поступило много жалоб на эту проблему.
Нарушителей спокойствия горожане замечают даже днем. Животные бегают по рельсам метро и совсем не боятся людей.
Сенатор отметила, что еноты могут нападать на детей и могут их покусать.
360tv.ru: последние новости
«Россия вошла в мою кровь». История француженки, которая променяла Прованс на русские березки Москва ограничит продажу алкоголя в новогодние праздники Японцы создали помощника для стирки одежды
Безумный мир
Читайте также
Видео
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Самые странные налоги России и СССР
Истории
Самые смертоносные советские бытовые приборы
Вещи
Ромео оставил Джульетту на сцене ради зрительницы
Люди Безумный мир
Пес разбившегося футболиста стал новым Хатико
Люди Истории
Почему белорусы считали запорожских казаков хуже татар
Истории
Как доллар стал главной валютой планеты
Истории Безумный мир
Сова атаковала дрон на лету
Безумный мир Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение