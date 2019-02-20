Еноты поселились в метрополитене в Бруклине

Сенатор американского штата Нью-Йорк Роксана Персо опубликовала в Тwitter фотографию, на которой еноты буквально захватывают станцию ​​метро Бруклина. Сенатора штата потребовала от служб метрополитена избавиться от животных, которые заполонили подземку.

«Мои избиратели сообщают, что нередко видят их на станции», — заявила Роксана Персо на слушании по транспортному бюджету 19 февраля и попросила чиновников принять меры.

@SenatorPersaud

Позже политик в интервью «Post» отметила, что проблема усугубилась из-за затянувшегося строительства улиц и канализации и в течение последних нескольких месяцев ей поступило много жалоб на эту проблему.

Нарушителей спокойствия горожане замечают даже днем. Животные бегают по рельсам метро и совсем не боятся людей.

Сенатор отметила, что еноты могут нападать на детей и могут их покусать.