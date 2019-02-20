Еноты поселились в метрополитене в Бруклине 

Сенатор американского штата Нью-Йорк Роксана Персо опубликовала в Тwitter фотографию, на которой еноты буквально захватывают станцию метро Бруклина. Сенатора штата потребовала от служб метрополитена избавиться от животных, которые заполонили подземку.
«Мои избиратели сообщают, что нередко видят их на станции», — заявила Роксана Персо на слушании по транспортному бюджету 19 февраля и попросила чиновников принять меры.
@SenatorPersaud
Позже политик в интервью «Post» отметила, что проблема усугубилась из-за затянувшегося строительства улиц и канализации и в течение последних нескольких месяцев ей поступило много жалоб на эту проблему.
Нарушителей спокойствия горожане замечают даже днем. Животные бегают по рельсам метро и совсем не боятся людей.
Сенатор отметила, что еноты могут нападать на детей и могут их покусать.