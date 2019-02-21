Орёл едва не похитил йоркширского терьера

Орёл чуть не похитил йоркширского терьера в Лас-Вегасе. Видео неудачного похищения запечатлела камера видеонаблюдения. По словам мужчины, разместившего ролик, его дочь вывела на задний двор двух собак и через некоторое время услышала их вой. Сначала девушка решила, йорки играют, но потом поняла, что происходит что-то странное. Выйдя на улицу, она увидела, что одного пса ухватил гигантский орёл. Сначала хозяйка попыталась отпугнуть хищную птицу криками, но это не сработало, поэтому она схватила подушки и начала бить орла. В итоге собаку удалось отбить. Ветеринар уже осмотрел питомца и сказал, что после нападения у него останется небольшой шрам, но в целом собака не пострадала.