Лыжник показал, как увернулся от сходящей лавины

На днях на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла лавина. Снежной волной накрыло около 400 метров трассы, на которой в это время находились туристы. Один из них заснял происходившее. Камера была закреплена на шлеме мужчины. Ничего не подозревая, он начал спускаться с горы. Через несколько секунд лыжник обернулся и увидел, как позади на трассу накатывает снежная волна. Мужчине пришлось сделать несколько поворотов, чтобы уйти от лавины. После схода снега спасатели спасли четырёх человек, один из них, француз, работавший на курорте, скончался. Причины схода лавины пока не ясны, однако предположительно это вызвано потеплением, случившимся несколько дней назад.