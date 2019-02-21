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Странные истории, случившиеся с астронавтами 

Рамблер 1 час назад
Первый полет в космос состоялся более полувека назад, а сегодня вокруг Земли постоянно вращается МКС, на которой регулярно сменяются экипажи. Тем не менее, человек до сих пор не обжился в космосе, а некоторые происходящие там явления попросту пугают астронавтов. Так, Фрэнклин Стори Масгрейв, американский астронавт и врач, побывавший на орбите 6 раз, рассказывает, что видел на орбите странные объекты, походящие на змей. Во время пятого полёта в 1993 году Фрэнклин заметил их в иллюминаторе. Эти объекты двигались на границе космоса и земной атмосферы, и это даже удалось запечатлеть на киноплёнку. Пока учёные не поняли, что же это было, но не исключено, что причину следует искать в движении воздушных масс. А вот Масгрейв считает, что это были представители внеземных цивилизаций.
Какие астронавты услышали «музыку инопланетян»? Что сбило бортовые датчики американского космического корабля в 1995 году во время стыковки со станцией «Мир»? Как советские космонавты увидели «НЛО»? Узнайте обо всём из видео.
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Безумный мир , Видео , Люди
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