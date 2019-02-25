Британка призналась что за всю жизнь украла 2 млн фунтов

59-летняя жительница Британии призналась, что за всю жизнь наворовала на 2 миллиона фунтов стерлингов — это почти 171 млн рублей. Ким Ферри рассказала, что воровство всегда было почти единственным источником дохода. Женщина воровала в магазинах и у людей. Несколько лет назад Ким решила завязать с криминальным прошлым — ведь она отсидела в тюрьме в общей сложности пять лет.

Все началось еще в детстве, когда она и ее подруги воровали в магазинах сладкие леденцы. Вскоре ставки начали расти: у девушки отлично получалось воровать одежду, аксессуары и продукты. К концу школы забава превратилась в прибыльный бизнес — с помощью воровства и мошенничества девушка и ее подельники зарабатывали четыре тысячи фунтов в год.

Однажды привычная схема дала сбой и Ким попала в тюрьму, где провела шесть месяцев.

Отсидка никак не повлияла на девушку — она продолжила воровать, за что еще несколько раз попадала за решетку. Женщина рассказывает, что ей не было плохо в тюрьме — она даже заводила там друзей.

«Воровство стало движущей силой моей жизни»,

— рассказывала женщина журналистам.

Ким родила шестеро детей. Всем необходимым своих крошек женщина обеспечивала с помощью воровства. Сегодня она признает, что не была хорошей мамой: после очередного срока все ее дети отправились жить к ее отцу, который оформил опеку.

Несколько раз женщина пыталась завязать с криминалом: работа уборщицей, продавцом, кассиром, но всегда так или иначе возвращалась к привычному делу.

Ким воровала буквально все — от кухонных приборов до дорогостоящих предметов гардероба.

На своем промысле женщина зарабатывала от двадцати до сорока тысяч долларов в месяц. Это от 1,3 до 2,6 млн рублей.

«Я сделала три пластические операции на грудь, начала тратить сотни долларов на ботокс, купила BMW, отдыхала на Карибских островах и ходила в дорогие рестораны»,

— признается Ким.

Всего, криминальная карьера преступницы длилась 45 лет. За это время она украла товаров на 171 млн рублей.

Однажды женщина поняла, что у нее нет настоящих друзей и ее стыдятся собственные дети. Ким встала на путь исправления — последние несколько лет она зарабатывает деньги честным путем. Сейчас она работает в общественной организации, которая занимается трудными подростками — в этой сфере ее опыт оказался просто бесценным.