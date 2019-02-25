Самая толстая кошка Британии ищет дом

Кошка Митци давно прославилась в Великобритании. 8-летняя пушистая красавица — самая толстая кошка страны. Она долго жила в приюте, четырежды её забирали домой потенциальные хозяева и всякий раз возвращали обратно. При этом новоявленные владельцы в качестве причины возврата указывали вовсе не пышность кошки, в её вредность — у Митцы довольно склочный характер, к тому же она не умеет ладить с детьми. За последнее время кошка заметно похудела: если раньше она весила 8 килограммов, то сейчас вес остановился на отметке 5. Постройневшая Митци снова ищет дом, а хозяева приюта говорят, что, возможно, после похудения кошка станет более покладистой.