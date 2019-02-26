Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Козла отчитали за любвеобильность 

Рамблер 2 часа назад
Китайский фермер Лу организовал заседание со своими козами, в ходе которого пытался внушить им мысль, что ему нужна прибыль. Ради этого мужчина вынес во двор стол, взял громкоговоритель и подготовил речь. На собрании присутствовало пара десятков коз с детёнышами. Для начала Лу отчитал одного козла, упрекнув его в чрезмерной любвеобильности, а остальным сказал, что такое поведение недопустимо. Снимала происходящее дочь фермера, а сам он позднее пояснил, что устроил мероприятие для смеха, чтобы сделать жизнь других веселее. Зрители ролика уже оценили креативность китайца и похвалили его за шоу.
Безумный мир , Видео
Читайте также
Видео
Женщина из Индонезии ест мыло на камеру
Безумный мир
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Самая толстая кошка Британии ищет дом
Безумный мир
Альпинист снял, как чуть не свалился в пропасть
Безумный мир Люди
Козла отчитали за любвеобильность
Безумный мир
Трагедия домашнего зоопарка Берберовых
Люди
Австралийского «Ким Чен Ына» выслали из Вьетнама
Люди Безумный мир
Вещи, которые называют проклятыми
Вещи
Что делали с цыганами в СССР
Люди
Кошка отлупила навязчивую хозяйку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение