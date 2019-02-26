Козла отчитали за любвеобильность

Китайский фермер Лу организовал заседание со своими козами, в ходе которого пытался внушить им мысль, что ему нужна прибыль. Ради этого мужчина вынес во двор стол, взял громкоговоритель и подготовил речь. На собрании присутствовало пара десятков коз с детёнышами. Для начала Лу отчитал одного козла, упрекнув его в чрезмерной любвеобильности, а остальным сказал, что такое поведение недопустимо. Снимала происходящее дочь фермера, а сам он позднее пояснил, что устроил мероприятие для смеха, чтобы сделать жизнь других веселее. Зрители ролика уже оценили креативность китайца и похвалили его за шоу.