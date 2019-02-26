Альпинист снял, как чуть не свалился в пропасть

Сейчас альпинисты, отправляющиеся на покорение вершин, нередко снабжают шлемы камерами. Так поступил и герой ролика. Камера запечатлела его падение, чуть не приведшее к смерти. Мужчина поднимался на гору Рысы в Татрах в районе границы между Словакией и Польшей. В какой-то момент он сорвался и покатился вниз. На кадрах видно, как альпинист пытается затормозить ногами и зацепиться за снег ледорубом, но это ему не удаётся. Буквально в нескольких метрах от обрыва он всё-таки сумел остановиться. Позднее экстремал написал, что серьёзных травм он не получил, отделавшись смешением плечевого сустава. После инцидента мужчина самостоятельно вернулся на базу.