Человек в костюме гориллы заглядывал в чужие окна и попал за решетку

В американском городе Салфер, штат Луизиана, арестован мужчина, который заглядывал в чужие дома. Об этом пишет Associated Press

В полицию поступили сообщения о подозрительном человеке, который бродит по чужим дворам и смотрит в окна. Прибывшие по вызову сотрудники обнаружили на указанном месте мужчину в костюме гориллы. Увидев их, он скрылся в одном из домов и спрятался под матрасом. Его нашли и арестовали.

Подозреваемому предъявлены обвинения в сопротивлении сотруднику полиции, проникновении в помещение без разрешения, хранении наркотиков, а также в ношении маски. В Луизиане маски разрешено носить лишь на религиозных церемониях и на праздниках. В других случаях это деяние наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

В 2017 году сообщалось, что мужчина в костюме гориллы шесть дней полз к финишу Лондонского марафона. Целью затеи был сбор средств для благотворительной организации Gorilla Organization, которая защищает редких африканских горилл.