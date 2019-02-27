«Полупрозрачного человека» сняла камера в лесу

Видео с человеком-призраком взбудоражило интернет. На кадрах, снятых на берегу реки, появляется прозрачный силуэт движущегося человека. Старинная местная легенда гласит, что на этом месте было совершено убийство, а тело жертвы сбросили в реку. С тех пор призрак погибшего временами якобы выходит из тумана и пугает случайных прохожих, оказавшихся поблизости. Мнения комментаторов разделились: часть сочла, что камеры действительно запечатлела паранормальную активность, другие уверены, что призрачный человек — всего лишь игра света и тени на фоне речного тумана, а третьи и вовсе сочли ролик подделкой.