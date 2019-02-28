Буддистский бог стал роботом

Японская компания Al-Lab Co показала, что развитие технологий не противоречит религиозным догматам. Сотрудники компании собрали робота и дали ему имя Миндар. Уникальность Миндара в том, что он имеет облик японской богини милосердия Каннон. По задумке разработчиков, Миндуар должен разъяснять людях, приходящим в буддисткие храмы, суть учения Будды. Робот весит 60 килограммов и имеет рост 195 сантиметров. На презентации Миндар прочитал проповедь, и речь настольно впечатлила присутствующим монахов, что они начали кланяться искусственному «учителю», высказывая не меньшее почитание, чем живому человеку.