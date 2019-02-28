Китаянка сделала пластическую операцию кошке

Пластическую операцию кошке сделала китаянка

Пластическая хирургия уже настолько вошла в жизнь, что мало кого удивляет. Однако жительнице Китая удалось произвести фурор после посещения пластического хирурга. Дело в том, что женщина отвела к врачу свою кошку. По словам китаянки, её кошка была уродливой, и это расстраивало женщину. Она решила, что питомице необходимо исправить разрез глаз, для чего и обратилась к ветеринару. Специалист провёл операцию, в ходе которой посредством разрезов кошке добавили складок на веках. Хозяйка уверена, что это сделало животное куда более симпатичным. Наведение кошачьей красоты обошлось китаянке в 10 000 юаней (почти 100 000 рублей).