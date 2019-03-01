За что в Швейцарии судили пиявок

В мировой истории происходило много странных и порой совершенно абсурдных событий. Одним из таких стал самый настоящий суд над пиявками, состоявшийся в Швейцарии в 1451 году.

Однажды епископ Лозанны заметил, что в одном из прудов слишком много этих «богомерзких животных» и решил, что необходимо от них избавиться, так как они, по его мнению, портили чистую воду. Епископ подал в суд на этих обитателей водоема и добился того, чтобы процесс был запущен. Дело получило название «Пиявки против Бога».

Судебные приставы доставили на берег пруда повестку с предписанием пиявкам явиться в суд в качестве обвиняемых. Нетрудно догадаться, что представители вида кольчатых червей на заседание не явились. Пришлось представителям суда возвращаться к водоему и вылавливать «обвиняемых», дабы они могли предстать перед судом.

Далее события разворачивались еще более забавным образом: по решению суда пиявкам было наказано в течение трех дней покинуть пруд, сменив место жительства.

История умалчивает, подчинились ли пиявки решению суда, но скорее всего, животные его проигнорировали. О том, проследил ли кто-то за выполнением наказа, также не упоминается.