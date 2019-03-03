Как бизнесмену удалось «отправить по почте» банк

В 1916 году предприниматель по имени Уильям Колтарп решил построить в родном городе Вернале здание банка. Проблема состояла лишь в том, что кирпичей, необходимых для строительства здания в Вернале не делали.

Но разве это повод отказываться от идеи? Вовсе нет, был уверен Колтарп и решил проблему весьма необычным способом. Перевозить кирпичи обычным способом показалось предпринимателю делом весьма хлопотным, поэтому он обратился на почту.

Ознакомившись с правилами пересылки вещей, Колтарп решил организовать доставку кирпичей в Вернал посредством почты.

80 000 кирпичей общим весом около 40 тонн были упакованы в ящики весом около 23 кг и переправлены через почтовое отделение штата ЮТА на место строительства банка.

После этой истории были изменены правила пересылки почтовых отправлений, в частности ограничили допустимый вес посылки: теперь одному человеку в день было разрешено отправлять посылки, общий вес которых составляет не более 90 килограммов.

Случай с «пересылкой банка по почте» вошел в историю. Банк, построенный из тех кирпичей, кстати, стоит в городе до сих пор.