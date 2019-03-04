Австралийский питон «пробрался» в самолет в обуви пассажирки

Он пролетел полмира (больше 14 тысяч километров), сумев обойти все системы досмотра в аэропорту. Рептилия проделала долгий путь из Австралии в Шотландию, спрятавшись в женской обуви.

Жительница Глазго Мойра Боксалл возвращалась после отпуска в Квинсленде, где навещала родственников. Девушка везла с собой обувь для длительных походов, но даже не догадывалась, что в одном из ботинков спрятался неядовитый пятнистый питон. Однако, как выяснилось позже, она видела эту змею в своей комнате накануне вылета и даже пыталась ее найти, но поиски ни к чему не привели.

По словам Австралийской радиовещательной корпорации, неядоватая рептилия успешно адаптировалась к большой высоте и сухому воздуху и даже начала активно линять, сбрасывая кожу во время полета.