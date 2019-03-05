Несуществующего ребенка сняли камеры во дворе

Жительница города Линкольншир (Великобритания) обнаружила на записях с камер видеонаблюдения, что во дворе её дома разгуливает призрак. Здание, в котором семья женщины живёт уже несколько лет, построено в 1903 году, прежде тут располагалась викторианская школа. На кадрах видно, как нечто или некто, действительно напоминающее ребёнка, резвится во дворе, а потом взмывает над крышами строений. Женщина также рассказала, что и прежде в доме наблюдалась паранормальная активность: домочадцев уже многократно просыпались от громкого детского смеха.