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Несуществующего ребенка сняли камеры во дворе 

Рамблер 56 минут назад
Жительница города Линкольншир (Великобритания) обнаружила на записях с камер видеонаблюдения, что во дворе её дома разгуливает призрак. Здание, в котором семья женщины живёт уже несколько лет, построено в 1903 году, прежде тут располагалась викторианская школа. На кадрах видно, как нечто или некто, действительно напоминающее ребёнка, резвится во дворе, а потом взмывает над крышами строений. Женщина также рассказала, что и прежде в доме наблюдалась паранормальная активность: домочадцев уже многократно просыпались от громкого детского смеха.
Безумный мир , Видео
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