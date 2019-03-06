Полицейский верблюд впал в депрессию после смерти напарника

В Индии полицейский верблюд впал в депрессию после того, как его напарник умер. Он отказывается от еды и воды уже на протяжении месяца.

В конце января 56-летний младший инспектор Шиврадж Гадви отправился патрулировать границу с Пакистаном в округе Кач, в штате Гуджарат. Он регулярно проверял местность на своем верблюде, а из-за обострения конфликта между Индией и Пакистаном делал это еще чаще.

С утра Гадви пришел на патруль со своим верблюдом, покормил его, а уже через несколько минут у него случился сердечный приступ. Ему вызвали скорую, которая хотела доставить его в больницу, но боли усилились, поэтому его отвезли в частную клинику. Врачи не смогли ему помочь и он скончался.

Гадви кремировали со всеми полицейскими почестями, так как он умер во время исполнения своих обязанностей. По словам его коллег, на похороны пришла вся деревня.

После того, как полицейский не появился в полицейском участке, верблюд перестал есть и пить. Сотрудники пытаются его утешить, но он все равно ждет своего напарника и выглядит грустным.