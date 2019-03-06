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Японец случайно украсил урну с прахом покойной жены секс-игрушкой 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Житель Японии обнаружил, что его секс-игрушкой украсили алтарь, на котором стояла урна с прахом бабушки. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Японский пользователь Twitter с ником @koniy0805 пишет, что узнал об этом, когда навещал родителей. Как выяснилось, приспособление для мастурбации, которое ему в шутку подарили бывшие коллеги, нашел дедушка. Он с помощью клещей превратил секс-игрушку в подобие вазы и поставил ее возле урны с прахом покойной жены.
По всей видимости, пожилой мужчина не догадывался об истинном предназначении устройства. Один из собеседников @koniy0805 предположил, что его смутил логотип производителя со словом Tenga, которое по-японски означает «изящество» и «элегантность».
Японец утверждает, что постеснялся сказать дедушке о его ошибке, но забрал и выбросил секс-игрушку.
В 2018 году сообщалось, что в Великобритании ребенок по ошибке явился в школу с вибратором на ухе. Ребенок считал странное устройство слуховым аппаратом, однако, присмотревшись, библиотекарь с ужасом поняла, что это мужская секс-игрушка.
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