Идея создания правил регулировки движения в космосе принадлежит Льву Зеленому, научному руководителю Института космических исследований РАН.
Он считает, что околоземное пространство переполнено объектами, движение которых требует регулировки и упорядочивания, сообщает ТАСС.
"Космос переполнен объектами, и необходимы правила движения в космосе, такие же, как задает ГАИ на Земле,
— сказал он.
Зеленый отметил, что подобная инициатива уже разработана в США. По его словам, американские коллеги уже задумались о создании правил трафика в космосе. Научный руководитель добавил, что это противоречит "законам о деятельности государств в космосе, законам об использовании Луны и других небесных тел в космосе". Эти законы были подписаны в 1960-1970 годах.
По мнению представителя РАН, необходимо создать международную организацию, которая бы определила и регулировала правила движения в космосе, чтобы впоследствии разработанной системе перемещения объектов в пространстве следовали все страны.