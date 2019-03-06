В РАН предложили создать правила движения в космосе

Идея создания правил регулировки движения в космосе принадлежит Льву Зеленому , научному руководителю Института космических исследований РАН

Он считает, что околоземное пространство переполнено объектами, движение которых требует регулировки и упорядочивания, сообщает ТАСС

"Космос переполнен объектами, и необходимы правила движения в космосе, такие же, как задает ГАИ на Земле,

— сказал он.

Зеленый отметил, что подобная инициатива уже разработана в США. По его словам, американские коллеги уже задумались о создании правил трафика в космосе. Научный руководитель добавил, что это противоречит "законам о деятельности государств в космосе, законам об использовании Луны и других небесных тел в космосе". Эти законы были подписаны в 1960-1970 годах.

По мнению представителя РАН, необходимо создать международную организацию, которая бы определила и регулировала правила движения в космосе, чтобы впоследствии разработанной системе перемещения объектов в пространстве следовали все страны.