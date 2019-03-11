Поклонская выпустит товары под брендом «Няш-мяш»

Поклонская решила выпускать товары под брендом «Няш-мяш»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская не исключила, что в будущем словосочетание «Няш-мяш» с ее изображением может быть зарегистрировано в качестве торговой марки.

По словам ее мужа Ивана Соловьева, они с супругой задумались о создании торговой марки, под которой можно было бы выпускать качественные крымские товары.

«Но не зарабатывать на этом, а предоставлять тем предпринимателям, производителям, которые хотели бы увековечить Крымскую весну, которые бы хотели увековечить образ Натальи»,

Поклонская в свою очередь отметила, что весьма оптимистично смотрит на эту идею.

«Этот бренд заслуженно мною выстрадан. Вначале я очень переживала по поводу «Няш-мяш». Но потом поняла, что надо уметь шутить»,

— приводит агентство слова депутата Госдумы.

По ее мнению, это словосочетание является исключительно крымским.

«Это символ Крыма — «Няш-мяш. Крым наш». А часть вторая — это «Няш-мяш. Киев наш»», — заявила Поклонская.

В понедельник, 11 марта, Наталья Поклонская вместе с мужем представила в Ливадийском дворце в Крыму книгу «Крымская весна: до и после. История из первых уст».

Как сообщал «Ридус», в этой книге депутат опубликовала компромат на коллег, который ей удалось собрать за время руководства комиссией по этике и контролю за доходами.