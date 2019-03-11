Поклонская выпустит товары под брендом «Няш-мяш»

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Поклонская решила выпускать товары под брендом «Няш-мяш» 

Ридус + ещё 2 3 часа назад
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не исключила, что в будущем словосочетание «Няш-мяш» с ее изображением может быть зарегистрировано в качестве торговой марки.
По словам ее мужа Ивана Соловьева, они с супругой задумались о создании торговой марки, под которой можно было бы выпускать качественные крымские товары.
«Но не зарабатывать на этом, а предоставлять тем предпринимателям, производителям, которые хотели бы увековечить Крымскую весну, которые бы хотели увековечить образ Натальи»,
— рассказал супруг депутата информационному агентству «Крыминформ».
Поклонская в свою очередь отметила, что весьма оптимистично смотрит на эту идею.
«Этот бренд заслуженно мною выстрадан. Вначале я очень переживала по поводу «Няш-мяш». Но потом поняла, что надо уметь шутить»,
— приводит агентство слова депутата Госдумы.
По ее мнению, это словосочетание является исключительно крымским.
«Это символ Крыма — «Няш-мяш. Крым наш». А часть вторая — это «Няш-мяш. Киев наш»», — заявила Поклонская.
В понедельник, 11 марта, Наталья Поклонская вместе с мужем представила в Ливадийском дворце в Крыму книгу «Крымская весна: до и после. История из первых уст».
Как сообщал «Ридус», в этой книге депутат опубликовала компромат на коллег, который ей удалось собрать за время руководства комиссией по этике и контролю за доходами.
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Комментарии60
Безумный мир , Видео , Наталья Поклонская , Госдума , Крыминформ
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