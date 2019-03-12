В Японии нашли способ воскресить мамонтов

Японские ученые заявили, что сделали важный шаг к возрождению шерстистого мамонта. Им удалось извлечь мышечную ткань и костный мозг из останков мамонтенка по имени Юка, пролежавших в вечной мерзлоте более 28 000 лет.

Сотрудники университета Киндай в Осаке подтвердили подлинность образцов, используя метод секвенирования генома.

Затем они поместили клеточные ядра из мышц мамонта в яйцеклетки мышей и обнаружили признаки биологической активности, сообщает Scientific Reports.

Эта активность включала тип структурного формирования, которое предшествует делению клеток.

Авторы исследования отметили, что это «значительный шаг к возвращению мамонтов из мертвых», хотя ученым предстоит пройти еще долгий путь.

В ходе следующего этапа они намерены добиться начала клеточного деления.

Напомним, что шерстистые мамонты бродили по планете во времена глобального оледенения и вымерли около двенадцати тысяч лет назад.

Небольшая популяция, сохранившаяся на острове Врангеля, просуществовала до 4000 г.д.н.э. Но последние представители вида были мало похожи на своих огромных и величественных предков — их рост не превышал 2,5 метров, а близкородственное скрещивание вызывало болезни и мутации.

Научные дискуссии о возможности «воскрешения» мамонтов идут не один десяток лет. Так, недавно генетики из Гарвардского университета предложили вживить ДНК вымерших животных самкам африканских слонов. Впрочем, пока подобные планы остаются лишь теорией.

Но еще один вид, вымерший гораздо позже мамонтов, действительно может вернуться на Землю. Речь идет о странствующем голубе. Популяцию намерены возродить при помощи технологии редактирования генома.