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Шведы готовы платить деньги абы кому ради мема 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Якоб Сеннеби и Симон Голдин, двое художников из Швеции, задумали авантюру. Они решили к 2025 году подготовить все для открытия, пожалуй, самой оригинальной вакансии в мире.
Сеннеби и Голдин хотят нанять человека на должность, которую назвали "вечное трудоустройство".
Соискателю нужно будет каждый день приходить на железнодорожную станцию, проводить там какое-то время и затем уходить. За это художники обязуются платить ему жалованье в размере двух с половиной тысяч долларов. Пенсия и отпуск также входят в соцпакет.
На своем рабочем посту человеку будет разрешено заниматься абсолютно всем. В рамках эксперимента создатели уже открыли специальный фонд, на его счету уже 650 тысяч долларов.
Объясняя, зачем вообще это нужно, художники говорят, что хотят создать лучший в истории мем.
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