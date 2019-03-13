Шведы готовы платить деньги абы кому ради мема

Якоб Сеннеби и Симон Голдин, двое художников из Швеции, задумали авантюру. Они решили к 2025 году подготовить все для открытия, пожалуй, самой оригинальной вакансии в мире.

Сеннеби и Голдин хотят нанять человека на должность, которую назвали "вечное трудоустройство".

Соискателю нужно будет каждый день приходить на железнодорожную станцию, проводить там какое-то время и затем уходить. За это художники обязуются платить ему жалованье в размере двух с половиной тысяч долларов. Пенсия и отпуск также входят в соцпакет.

На своем рабочем посту человеку будет разрешено заниматься абсолютно всем. В рамках эксперимента создатели уже открыли специальный фонд, на его счету уже 650 тысяч долларов.

Объясняя, зачем вообще это нужно, художники говорят, что хотят создать лучший в истории мем.