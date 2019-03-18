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В Бельгии продали самого дорогого почтового голубя 

Российская Газета + ещё 7 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
На аукционе в Восточной Фландрии продали фламандского голубя за рекордную сумму в 1 миллион 252 тысячи евро. Птица по кличке Армандо стала самым дорогим почтовым голубем в истории.
Как сообщает аукционный дом Pipa, пятилетний Армандо является многократным чемпионом голубиных гонок, которые очень популярны в Европе. Суть голубиных гонок в том, что специально обученных гоночных птиц одновременно выпускают в небо, и они должны преодолеть подготовленный маршрут и вернуться в питомник. Голубь, который вернется к хозяину быстрее всех, становится победителем.
Новым владельцем чемпиона стал гражданин Китая, он не будет выставлять Армандо на соревнованиях, а планирует разводить эту породу, сообщает телеканал RTBF.
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