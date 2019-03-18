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Космические путешественники смогут взять с собой питомца 

Рамблер 4 часа назад
Фото: giphy.com
Космический туризм станет доступен в недалеком будущем. Все, кому не терпится полететь исследовать космос, следят за объявлениями об этом долгожданном событии. О всех нововведениях в космической индустрии в России сообщает Роскосмос.
Недавно специалисты заявили, что в космическое путешествие можно взять своего пушистого питомца. Туристические ракеты будут оборудованы так, чтобы в них могли жить не только люди, но и животные. Космические путешественники смогут не волноваться за то, что их любимая кошка или собака ждет дома одна без присмотра. Четырехлапые смогут беспрепятственно покорять космос со своими хозяевами и не оставаться на Земле.
Первый туристический полет в космос запланирован на 2025 год. Роскосмос сообщает, что полет будет проводиться на высоте более 200 тысяч километров над уровнем моря. Проектируемая ракета рассчитана на 7 мест для туристов. Предполагаемый маршрут будет копировать направление, по которому когда-то летал Гагарин.
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Безумный мир , Роскосмос
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