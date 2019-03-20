Хочу быть как Дейенерис: как сходят с ума фанаты

Некоторые люди тратят баснословные суммы на памятные вещи от своих кумиров, предметы со съемок и даже татуировки. Вот история четырех женщин, чье увлечение переросло в настоящее поклонение кумирам, на которое они тратят все свое время и деньги.

Фанатка британской рок-группы «Take That» Тереза Бейфорд

«Быть фанатом обошлось мне в 10 тысяч фунтов» — говорит 38-летняя Тереза Бейвфорд из Норфолка. Она работает в роддоме и живет со своим парнем и двумя детьми: 16-летней Алисой и трехмесячным Джаредом.

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Эта британская поп-рок-группа доминировала в национальных чартах на протяжении пяти лет. Ее участником был Робби Уильямс . В 11 лет девушка мечтала встретить участника группы Марка Оуэна — двадцать семь лет спустя ничего не изменилось:

«Мы с сестрой покупали каждый альбом группы и обклеивали постерами все стены в комнате».

Девушки старались попасть на их концерты, как только им представлялась такая возможность.

Когда Терезе было 16 лет группа распалась. Девушка была в депрессии целую неделю. Жизнь шла продолжалась и Тереза слушала их музыку:

«Это помогло мне пережить трудные времена, например, когда я рассталась со своим женихом».

В 2005 году группа объявила о воссоединении, Тереза была счастлива. Женщина говорит, что увлечение любимой музыкальной группой стоило ей 10 000 фунтов (855 000 рублей), которые она потратила на концерты, диски, кассеты и вещи с символикой группы.

Поклонница Дейенерис, 23-летняя Софи Баньян

Софи сидит в декрете с двумя детьми. Девушка увлеклась косплеем в 16 лет и с тех пор регулярно появляться на публике в образе Дейенерис: «Всякий раз, когда я надеваю свой платиновый блонд-парик, я не могу удержаться от улыбки».

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Год назад Софи посетила фестиваль, посвящённый любимому сериалу. Она потратила там 1000 фунтов — 85 тыс. рублей, на костюм и парик в стиле Дейенерис.

Недавно, парень девушки сделал для нее железный трон — такой же, как в сериале. Это обошлось паре в 1400 фунтов стерлингов.

Элисон Шарп — фанатка творчества братьев Госс

Элисон 45 лет, у нее есть муж и трое детей. В юности она откладывала все карманные деньги, чтобы пойти на концерт своих кумиров. Люк и Мэтт Госс — два брата близнеца, игравшие в группе Bros. Элисон и ее подруга пронесли свою любовь к братьям через года — девчонки даже пытались подкараулить кумиров и встретимся с ними лично.

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Когда отец женщины умер от рака, она обратилась за словами поддержки к Мэтту Госсу в соцсети, и он ей ответил. Для Элисон слова поддержки от кумира стали спасительной соломинкой, вытащившей ее из депрессии.

45-летняя домохозяйка не обращает внимание на насмешки друзей и продолжает беззаветно любить Мэтта и Люка Госс.

У нее есть даже татуировка с подписью Мэтта Госса на запястье.

Преданная поклонница Гарри Поттера, Кэтрин Гамильтон-Эдвардс

«Я покупаю памятные вещи каждую неделю», — говорит девушка.

30-летняя Кэтрин работает администратором. У нее есть муж и девятилетний сын Арчи. Кэтрин сделала ремонт в стиле «Гарри Поттер», и теперь, после сложного трудового дня, она всегда может расслабиться, представив что она — в Косом переулке или в Хогвартсе.

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Фанатка детально отразила на стенах своего дома элементы, встречающиеся в фильме, и вручную расписала потолок мерцающими звездочками. На оформление интерьера девушка потратила около 1500 фунтов — 128 000 рублей.

Муж девушки — отнюдь не фанат мальчика, который выжил. Единственное место в доме, где супруг чувствует себя спокойно — каморка под лестницей. Там Кэтрин ремонт не делала, и мужчина может проводить там время, играя в компьютерные игры.