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Сторонники теории плоской Земли отправятся на поиски «конца света» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Приверженцы мнения о том, что Земля плоская отправятся на поиски ее конечной точки.
Примечательно, что в процессе экспедиции команда будет использовать технологию GPS, которая по своей сути опровергает эту теорию.
Группа теоретиков отправится в Антарктиду, чтобы посетить, по их мнению, конечную точку Земли. Во время круиза прямо на борту круизного лайнера они также проведут конференцию, которая станет третьим ежегодным событием.
Иронично, что во время своего путешествия команда будет использовать технологии, которые основываются на том, что Земля как раз-таки круглой не является.
Капитан круизного лайнера Хенк Кейер, комментируя планы теоретиков, отметил в разговоре The Guardian, что ни один капитан морского судна не верит, что Земля может быть плоской.
Сторонники теории плоской Земли верят в то, что Земля на самом деле имеет форму диска, а Антарктида представляет собой периметр из ледяной стены.
Комментарии14
Безумный мир , The Guardian
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