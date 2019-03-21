Аргентинец потратил более 25 тыс. фунтов, чтобы стать эльфом

Луису Падрону 25 лет, и он живет в Аргентине. Его любовь к эльфам началась с детства, когда он пытался пережить издевательства сверстников.

Началось все безобидно — мужчина решил, что хочет быть похож на эльфа, отбелил кожу и выкрасил волосы.

Сейчас он ежемесячно тратит 4000 фунтов на поддержание внешнего вида. Он потратил больше 25 000 фунтов стерлингов на коррекцию челюсти, операцию по изменению цвета глаз и удаление волос на теле.

Anews

По словам мужчины, он не собирается останавливаться, пока полностью не «превратиться в эльфа».

Луис планирует изменить форму ушей и сделать операцию по удлинению конечностей:

«Я хочу быть эльфом, ангелом и фантастическим существом, моя цель — выглядеть бесчеловечным, неземным, грациозным. У меня есть свой идеал красоты, и я хочу достичь этого, несмотря ни на что. Я хочу, чтобы мои уши были заострены, чтобы моя челюсть стала более острой, чтобы форма лица и глаз напомнила кошачьи очертания».

Мужчина также планирует операцию по удалению ребер — чтобы сделать талию очень узкой. Сейчас он использует косметику, чтобы больше походить на эльфа.

Anews

Волосы на голове парня растут в форме сердца.

Из-за необычной внешности Луиса часто приглашают на тематические мероприятия, ведь всем хочется иметь на приеме настоящего эльфа.