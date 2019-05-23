Пара два года прожила с 80 тысячами живых пчел в спальне

Жители испанского города Гранада обнаружили в стене спальни рой живых пчел. Об этом сообщает местная газета 20 minutos.

Испанцы признались, что на протяжении двух лет слышали приглушенные гудящие звуки за стеной. Они часто просыпались среди ночи и не могли заснуть из-за непонятного шума. Около трех месяцев назад звуки стали громче, и жильцы вызвали местного пчеловода.

Прибывший мужчина осмотрел спальню и обнаружил в стене около 80 тысяч живых пчел. «Там был такой огромный рой пчел… Удивительно, как у них не жужжало постоянно в ушах, — отметил пасечник. — Не понимаю, как они прожили в таких условиях два года».

Специалист по перевозу ульев Серхио Герреро (Sergio Guerrero) объяснил, что пчелы проявили большую активность и начали шуметь из-за потепления. По его словам, насекомые так расплодились, поскольку возле дома росли цветы.

В 2018 году сообщалось, что в американском штате Калифорния на уборщицу напали пчелы и облепили ее с ног до головы. Насекомые налетели на американку, когда та вышла из машины, чтобы достать из багажника вещи. Женщину доставили в больницу в критическом состоянии.