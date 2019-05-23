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ГИБДД разрешила россиянину сфотографироваться на права с дуршлагом на голове 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: «Нижний Новгород Онлайн»
Жителю Нижнего Новгорода Михаилу Иосилевичу ГИБДД разрешила сфотографироваться на водительские права с дуршлагом на голове. Об этом сообщает NN.ru.
Иосилевич решил сделать такую фотографию в знак принадлежности к пастафарианству — пародийному культу Летающего макаронного монстра. Мужчина рассказал, что права он получил не без трудностей. От него потребовали принести в ГИБДД свидетельство о регистрации религиозной группы и письменное подтверждение о том, что дуршлаг — традиционный головной убор в пастафарианстве.
Нижегородец также рассказал, что в Госавтоинспекции сначала не хотели идти ему навстречу, но в итоге законных поводов отказать ему не нашлось.
В 2016 году москвич Андрей Филин сфотографировался на водительские права в вязаной шапке в форме дуршлага, заявив, что он пастафарианец. В ГИБДД сначала сочли, что это противоречит нормативным требованиям и пообещали аннулировать документ. Позже замначальника ведомства Владимир Кузин заявил, что права действительны, однако Филина обязали всегда возить с собой дуршлаг, так как без этого атрибута снимок могут расценить как подделку.
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Комментарии8
Безумный мир , Андрей Филин , Михаил Иосилевич , Владимир Кузин , ГИБДД
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