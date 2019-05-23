ГИБДД разрешила россиянину сфотографироваться на права с дуршлагом на голове

Жителю Нижнего Новгорода Михаилу Иосилевичу ГИБДД разрешила сфотографироваться на водительские права с дуршлагом на голове. Об этом сообщает NN.ru.

Иосилевич решил сделать такую фотографию в знак принадлежности к пастафарианству — пародийному культу Летающего макаронного монстра. Мужчина рассказал, что права он получил не без трудностей. От него потребовали принести в ГИБДД свидетельство о регистрации религиозной группы и письменное подтверждение о том, что дуршлаг — традиционный головной убор в пастафарианстве.

Нижегородец также рассказал, что в Госавтоинспекции сначала не хотели идти ему навстречу, но в итоге законных поводов отказать ему не нашлось.