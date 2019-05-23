Как заставить коммунальщиков доделать ремонт

Коммунальщики Хабаровска так долго вели ремонт водопровода, что житель города решился принять ванну прямо в котловане с водой. В его доме была затяжная проблема с подачей воды, так что мужчина потерял терпение и вышел на улицу. Накрапывающей дождь не помог ему освежиться, так что он, сняв халат и размявшись, нырнул в воду сомнительной чистоты и совершил заплыв. Жители соседних домов сочли, что мужчина был нетрезв, а вот коммунальные службы, похоже, намёк поняли: уже на следующий день в трубах появилась горячая вода.