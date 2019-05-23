Кошка, смотревшая в зеркала, разделила пользователей на два лагеря

Необычная фотография кошки, которая смотрит одновременно в два зеркала, заинтересовала пользователей портала Reddit. Снимок быстро набрал популярность и вызвал массу споров. Автор кадра с ником vtopor задал пользователям вопрос, в какое из зеркал смотрит его кошка на самом деле. Мнения разделились: одни настаивают на том, что взгляд кошки направлен в большое зеркало, а в маленьком отражается, другие же уверены в обратном.

Самые подкованные в вопросах биологии в целом и кошачьей анатомии в частности объяснили, что кошка может смотреть в любое из зеркал, особенности строения ее глаз не дают со стороны определить, куда именно направлен ее взгляд. Пользователь под ником invaderquirk напомнил, что радужки делят глазное яблоко ровно пополам и при этом расположены в центре. На низких углах наклона может показаться, что взгляд направлен вниз, а на высоких — вверх. Кстати, такой прием используют художники, когда рисуют на картинах глаза, которые всегда смотрят на зрителя, где бы он ни находился.