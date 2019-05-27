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Женщина заявила, что ее пытался убить муж‐призрак 

360tv.ru + ещё 2 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Северной Ирландии Аманда Тиг сильно испугалась, когда ее попытался убить муж. Необычность этой истории в том, что супругом женщины был призрак пирата. Об этом сообщило издание The Sun.
Аманда вышла замуж за Джека, которому на момент совершения церемонии было уже 200 лет. После этого она заметила ухудшение здоровья. Женщина подумала, что ее супруг крадет у нее жизненную энергию. Вскоре врачи диагностировали цирроз печени и нашли абсцесс.
Терпения ирландке хватило лишь на несколько месяцев. После этого она обратилась к медиумам — тем, кто заявлял, что умеет общаться с духами умерших. Ей посоветовали уйти от мужа-призрака. Аманда прекратила «общение» с супругом и отметила, что стала чувствовать себя значительно лучше.
Издание не сообщает, какая причина вызвала ухудшение состояния здоровья женщины на самом деле.
В январе прошлого года стала известно, что 45-летняя Аманда Тиг вышла замуж за призрака пирата. Она называла возлюбленного Джеком. По словам Аманды, ее избранник был казнен в XVIII веке. В Ирландии отказывались регистрировать подобный брак, поэтому союз был заключен в нейтральных водах. Джек даже произнес на церемонии клятву любви и верности. При помощи медиума, разумеется.
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