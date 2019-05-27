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Парни рассказали о самых странных занятиях в мужских раздевалках 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи сети поделились необычными историями о том, что происходило в мужских раздевалках. Об этом они рассказали в треде на Reddit, который набрал около трех тысяч комментариев.
Многие из происшествий были так или иначе связаны с дезодорантом. Одна из девушек в треде рассказала, как однажды ее одноклассники испачкали им все стены, и задалась вопросом, зачем они так сделали. Комментаторы ответили ей, что, скорее всего, мальчики хотели затем поджечь его. Один из парней привел пример того, как он вместе с друзьями делал что-то подобное.
«Если на несколько секунд заблокировать входящий поток воздуха в сушилку для рук, а потом брызнуть туда немного Axe, из другого отверстия выйдет огненный шар»,
— описал трюк он.
Выяснилось, что для развлечения парни использовали не только дезодорант, но и другие гигиенические средства.
«Мы с приятелями выливали много шампуня на пол и соревновались, кто дальше пролетит»,
— делился воспоминаниями Olymswim. Кроме того, пользователи признавались, что часто кидались чем-то друг в друга, например, туфлями или пакетами с молоком.
Некоторые из занятий парней в раздевалках оказались не самыми безобидными. Пользователь themidnightcigarette рассказал о том, как один из его друзей переделал фотокамеру в электрошокер и использовал его против своих приятелей. По словам другого юзера, его одноклассник из любопытства проколол себе булавкой сосок и не вытаскивал ее на протяжении всей тренировки.
Среди ответов пользователей были и такие истории, которые вызывали у читавших улыбку. Например, bop-my-bologna написал, что однажды они нашли в близлежащем лесу большой фаллоимитатор и гонялись с ним друг за другом. А Bread_boy232 рассказал, как однажды мальчик мстил обижавшему его парню, гоняясь за ним по раздевалке с включенным пылесосом.
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