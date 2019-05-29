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Таиланд хочет внести Том Ям в список мирового наследия ЮНЕСКО 

РИА Новости + ещё 10 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Правительство Таиланда собирается подать в ЮНЕСКО заявку на внесение тайского острого супа Том Ям с креветками (Том Ям Кунг) в список мирового материального культурного наследия, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на министерство культуры страны.
Том Ям Кунг наряду с жареной лапшой Пхат Тхаи Кунг Сот (также делается с креветками) является самым популярным блюдом тайской кухни в мире.
В буквальном переводе с тайского языка "Том Ям" означает "вареный салат". Он состоит из бульона, овощей, и строго определенного набора кореньев, трав и специй. Том Ям может быть с курицей (Том Ям Кай), со смешанными морепродуктами (Том Ям Тхале), с рыбой (Том Ям Пла). Значительно реже Том Ям делают с мясом — говядиной или свининой. Есть два основных вида Том Яма: на бульоне с добавлением кокосового молока и на прозрачном бульоне. Первый считается в Таиланде менее здоровым, так как кокосовое молоко может способствовать ожирению. В Том Яме на прозрачном бульоне таких элементов нет.
В настоящее время тайская кухня в своем классическом варианте — одна из самых сбалансированных кухонь в мире, пользуется огромной популярностью в Азии, Европе и Америке. Тем не менее, в самом Таиланде стандарты классической тайской кухни соблюдаются не везде: в последние три десятилетия во многих заведениях общественного питания страны для привлечения повторных клиентов начали добавлять в блюда все больше сахара, жиров и средств для улучшения вкуса.
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Безумный мир , Минкультуры , ЮНЕСКО
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