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Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке 

Газета.Ru + ещё 6 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Известный канатоходец Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Отмечается, что канат длиной 396 метров был натянут на высоте 25-го этажа.
Мужчина двигался навстречу сестре, в середине троса один акробат перелез через второго, и они продолжили путь.
СМИ обратили внимание, что Лияна Валленда решилась на исполнение трюка впервые после инцидента 2017 года, когда она сорвалась с каната и попала в больницу с множественными переломами.
Также сообщается, что власти города запретили спортсменам исполнять трюк без страховок.
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