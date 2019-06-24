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Женщина прошла по канату между небоскребами 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известный канатоходец, рекордсмен книги рекордов Гиннесса Ник Валленда с сестрой Лияной прошли по канату между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC.
Они натянули канат длиной 396 метров между зданиями на высоте 25-го этажа. Эквилибрист шел навстречу сестре, в середине троса один акробат перелез через второго, и они продолжили путь.
Лияна впервые решилась на исполнение трюка после инцидента в 2017 году, когда она сорвалась с каната и была госпитализирована с множественными переломами. Однако нью-йоркские власти запретили спортсменам исполнять этот трюк без страховок.
Ник Валленда прославился переходом по канату через Гранд-Каньон и Ниагарский водопад. Брат и сестра — акробаты в седьмом поколении, которые родились в семье циркачей.
Безумный мир
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