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Выбрана самая уродливая собака года 

Рамблер 3 часа назад
На калифорнийской ярмарке Сонома-Марин каждый год выбирают «самую уродливую собаку в мире». На мероприятие съезжаются любители животных и хозяева необычных собак со всей Америки.
В этом году победителем стал песик по кличке Скамп. Он, по мнению судей, «отлично сочетает уродливое с милым». Хозяйка Скампа Иван Моронесс рассказала, что взяла песика из приюта в 2014 году, и ее ничуть не смутил необычный облик нового питомца.
Женщина призналась, что как бы не старалась, Скамп все равно выглядит неряшливо. Она смирилась и стала посещать со своим забавным песиком дома престарелых и начальные школы, даря людям возможность понаблюдать за страшно милым Скампом.
Безумный мир , Видео
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