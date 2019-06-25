Выбрана самая уродливая собака года

На калифорнийской ярмарке Сонома-Марин каждый год выбирают «самую уродливую собаку в мире». На мероприятие съезжаются любители животных и хозяева необычных собак со всей Америки.

В этом году победителем стал песик по кличке Скамп. Он, по мнению судей, «отлично сочетает уродливое с милым». Хозяйка Скампа Иван Моронесс рассказала, что взяла песика из приюта в 2014 году, и ее ничуть не смутил необычный облик нового питомца.

Женщина призналась, что как бы не старалась, Скамп все равно выглядит неряшливо. Она смирилась и стала посещать со своим забавным песиком дома престарелых и начальные школы, даря людям возможность понаблюдать за страшно милым Скампом.