В Китае мужчинам запретят ходить с голым пузом

Власти Китая решили запретить самый модный мужской тренд — «пекинское бикини». Теперь за это могут оштрафовать на крупную сумму, сообщает телеканал «МИР 24».

«Пекинское бикини» — это обычай мужчин оголять живот в сильную жару. Поначалу так вели себя только китайцы из рабочего класса, но постепенно этот способ охладиться стал набирать популярность. Власти решили, что такой внешний вид не украшает граждан и создает неверный имидж стране.

В городе Цзинань фотографии тех, кто выйдет на улицу с голым торсом или босиком, будут публиковать на «позорной полосе» в местной газете.

Отметим, что в начале лета пользователи сети раскритиковали новую модель бикини за чрезмерную откровенность. Купальник состоит из V-образных трусиков с высокой посадкой и лифа, который открывает низ груди. Пользователи сразу отметили, что в этом наряде едва ли получится нормально поплавать, грудь будет все время вываливаться.