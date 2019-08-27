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Женщина за полтора фунта обеспечила себя на 30 лет 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Жительница британского города Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, приобрела лотерейный билет на последние деньги на игровом счету и сорвала джекпот. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
42-летняя Вики Митчелл (Vicky Mitchell) потратила полтора фунта стерлингов (121 рубль) на своем лотерейном онлайн-счету, чтобы купить билет. Сначала женщина подумала, что ее выигрыш составляет пять фунтов стерлингов (405 рублей), однако потом выяснилось, что британке удалось сорвать джекпот — теперь она будет получать по 10 тысяч фунтов стерлингов (811,9 тысячи рублей) ежемесячно на протяжении 30 лет.
«Я разбудила своего парня Адама и сунула ему в лицо телефон, сказав, что выиграла в лотерею. Он ответил: "Что это?", и я просто крикнула: "Посмотри!". Было еще рано, поэтому мы мучительно ждали, чтобы позвонить на линию Национальной лотереи и подтвердить выигрыш», — рассказала Митчелл.
Британка планирует потратить деньги на путешествие, новую машину, а также хочет переехать в более просторный дом. По словам женщины, выигрыш облегчил жизнь ее семьи и теперь она может позволить все те покупки, о которых раньше мечтала.
Ранее сообщалось, что житель Великобритании стал первым, кто выиграл «пожизненную» национальную лотерею и получил чек на 10 тысяч фунтов ежемесячно на протяжении 30 лет. Британец всегда мечтал стать сценаристом, и он надеется, что с такой финансовой стабильностью сможет воплотить свою мечту в жизнь.
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