Фермеры чинили коровник и нашли клад на миллионы

Семейная пара фермеров нашла многомиллионный клад во время ремонта. Так, в одном из графств на Юго-Западе Англии обнаружен клад с монетами XI века. Весь клад оценили в 5 млн фунтов стерлингов (более 400 млн рублей).

Фермеры нашли его возле своего коровника с помощью металлоискателя. Клад содержал 2517 монет времен правления последнего англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона. Каждая монета оценивается в 1-5 тысяч фунтов стерлингов.

Спциалисты считают, что монеты были закопаны в период между 1066 и 1072 годами.