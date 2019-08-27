Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фермеры чинили коровник и нашли клад на миллионы 

Рамблер 5 часов назад
Семейная пара фермеров нашла многомиллионный клад во время ремонта. Так, в одном из графств на Юго-Западе Англии обнаружен клад с монетами XI века. Весь клад оценили в 5 млн фунтов стерлингов (более 400 млн рублей).
Фермеры нашли его возле своего коровника с помощью металлоискателя. Клад содержал 2517 монет времен правления последнего англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона. Каждая монета оценивается в 1-5 тысяч фунтов стерлингов.
Спциалисты считают, что монеты были закопаны в период между 1066 и 1072 годами.
Добыча была передана правоохранительным органам, но счастливые фермеры получат свою долю согласно британским законам. Они могут получить до половины от стоимости находки, которую установит профессиональная оценка.
Безумный мир , Видео , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Енот не сумел залезть внутрь «слона»
Как сложилась жизнь «советской золушки» Романовской1
7 советских радостей, которых лишены наши дети163
Зачем стены европейской тюрьмы покрасили в розовый
Факты о Марсе, которые уже известны человечеству
Видео
02:01
Стив Джобс жив и скрывается в Египте?
Люди
04:50
Как Мохаммед Салах простил вора и дал ему денег
Люди
02:59
Что позволяла себе «советская Пэрис» Брежнева
Люди
03:05
Зачем швейцарские тюрьмы красят розовой краской
Истории Безумный мир
00:40
Енот не сумел залезть внутрь «слона»
Безумный мир
12:26
Что стало с сокровищами Крыма во время войны
Истории
01:11
Крыса прикинулась другом и ограбила рыбака
Безумный мир
00:10
Падение с полураскрывшимся парашютом сняла камера
Безумный мир Люди
05:41
Дальтоник впервые увидел мир в цвете
Люди
01:13
Самые криминальные города России
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение