Ученые нашли следы жизни на Венере

Ученые сделали сенсационное заявление о жизни на Венере. Об открытии сообщили специалисты Агентства аэрокосмических исследований Японии.

Так, ученые нашли на поверхности планеты странные темные пятна, состав которых может говорить о присутствии жизни на Венере.

"Предполагается, что частицами, образующими темные пятна, являются хлорид железа (III), аллотропы серы и диоксид серы. Однако пока присутствие этих веществ не может объяснить свойства темных пятен, их образование и поглощение", — заявила автор соотвествующего доклада Йон Джу Ли.

По мнению экспертов, в темных пятнах обнаружены частицы одинакового размера, которые ведут себя подобно микроорганизмам в атмосфере Земли.

Японские специалисты считают, что такой факт может говорить о присутствии жизни на планете.

Ученые также выяснили, что с 2006 по 2017 год Венера стала отражать вдвое меньше света, но потом показатель снова начал расти.