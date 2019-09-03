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Ученые нашли следы жизни на Венере 

Рамблер 17 часов назад
Ученые сделали сенсационное заявление о жизни на Венере. Об открытии сообщили специалисты Агентства аэрокосмических исследований Японии.
Так, ученые нашли на поверхности планеты странные темные пятна, состав которых может говорить о присутствии жизни на Венере.
"Предполагается, что частицами, образующими темные пятна, являются хлорид железа (III), аллотропы серы и диоксид серы. Однако пока присутствие этих веществ не может объяснить свойства темных пятен, их образование и поглощение", — заявила автор соотвествующего доклада Йон Джу Ли.
По мнению экспертов, в темных пятнах обнаружены частицы одинакового размера, которые ведут себя подобно микроорганизмам в атмосфере Земли.
Японские специалисты считают, что такой факт может говорить о присутствии жизни на планете.
Ученые также выяснили, что с 2006 по 2017 год Венера стала отражать вдвое меньше света, но потом показатель снова начал расти.
Безумный мир , Видео
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