Внук думал, что бабушка приютила бездомного кота, но им оказался дикий зверь

Марта из Канзаса является одной из тех женщин, которые готовы разделить свой последний кусок хлеба с голодным животным. Овдовев несколько лет назад, она стала заботиться обо всех брошенных животных в ее районе. Бродячие котейки хорошо знали, где дом доброй бабушки и каждое утро спешили за угощением.

Несколько бездомных кошек нашли новых хозяев благодаря ее доброму сердцу. Но два пушистых друга так и не обрели новый дом и остались жить с Мартой. В холодное время года женщина оборудовала на своем крыльце маленький приют с лежанками, где могли погреться несколько бродячих пушистиков.

Однажды она заметила, что одна из кошек не уходит и постоянно лежит в уютном гнездышке. Несколько недель Марта наблюдала за кошкой, а потом впустила ее в дом. Что было дальше, расскажут корреспонденты информационного агентства "Экспресс-Новости.

Так у нее появилась третья лохматая соседка, которую она назвала Тете. Два других кота приняли нового члена семьи нормально и зажили они счастливой и дружной компанией. Ровно до того момента, пока в гости не приехал внук. Эрик не сразу понял, что не так с новой кошкой бабушки. Приглядевшись к питомцу, он осознал, что это дикий опоссум. Еще не взрослый, но уже вполне крупный лесной зверь. Бабулю подвело плохое зрение: она даже не замечала за Тете никаких странностей.

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После того как парень как следует посмеялся, он настоятельно попросил бабушку выбросить на улицу дикого зверя, мотивируя это тем, что его поведение невозможно предугадать. Однажды он может просто напасть на других кошек и нанести им серьезные травмы. А что если он вдруг почувствует угрозу со стороны самой Марты? Бабушка категорически отказалась расставаться с Тете.

Она уже много раз гладила ее, и та отвечала ей лаской на доброту. Даже дикий зверь чувствует, когда человек не представляет для него угрозы. Если ей покажется, что опоссум может натворить плохих дел, то она устроит ему лежанку под крыльцом. А пока Тете будет спать на своем месте и это даже не обсуждается.

Эрику пришлось смириться с решением бабушки. Он несколько дней наблюдал за опоссумом и пришел к выводу, что тот и вправду не опасен. Большую часть времени он спал, но иногда выбирался из теплого местечка, чтобы поиграться с другими кошками.

Вероятно, он был еще совсем маленьким, когда обнаружил крыльцо Марты и решил остаться там, где тепло и есть еда. Теперь у лесной жительницы появился настоящий дом и любящая хозяйка.